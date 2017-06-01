На новомосковском «Азоте» построят три новых завода

И запустят производство трех новых продуктов, которые пока закупают за границей. В новый проект компания «Еврохим» инвестирует около полумиллиарда долларов.

На стенде Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме – 2017 состоялась встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина, бенефициара компании «Еврохим» Андрея Мельниченко и председателя совета директоров компании Дмитрия Стрежнева.

А затем было подписано социальное соглашение между правительством Тульской области и крупнейшей в мире минерально-химической компанией на 2017-2021 годы.

– Компания «Еврохим» – наш крупнейший партнер, – сказал Алексей Дюмин. – Это не только ведущий производитель минеральных удобрений в мире, но и крупнейший налогоплательщик в нашем регионе. На территории Тульской области на производствах компании «Еврохим» трудится более 6 тысяч человек. Это еще и очень социально ответственная компания. Она реализует проект «Большая вода» в Новомосковске. Мы оказывали и впредь будем оказывать поддержку этой компании.

– Для компании «Еврохим» Тульская область – особый регион. Тут расположен один из первых гигантов химической промышленности первых пятилеток – новомосковский «Азот», – сказал Дмитрий Стрежнев. – Мы активно развиваемся в этом регионе, за что большое спасибо и руководству области, и администрации города. Вместе мы реализуем любые задачи.

По словам Дмитрия Стрежнева, компания «Еврохим» планирует построить и запустить новые производства в Тульской области.

На площадке Тульской области на ПМЭФ-2017 был подписан также меморандум между компанией «Еврохим» и китайской национальной химической корпорацией CHEM CHINA. Речь идет о возможной реализации совместного проекта этих двух гигантов химической промышленности на территории Тульской области.

Это будет первое подобное производство на территории России и стран СНГ по выпуску трех уникальных соединений, которые широко применяются в создании смазочных материлов, ПАВ и различных видов полиуретанов для теплоизоляции в строительстве. Пока же эту продукцию импортируют из Германии, США и Японии. Предполагается, что основным рынком сбыта этой продукции будет Россия, а также поставлять продукцию предполагается и на экспорт.

– Этот совместный проект даст толчок развитию химической промышленности и новейших технологий, – пояснил Алексей Дюмин. – На территории региона работают около 300 иностранных компаний. И этот новый перспективный проект покажет потенциальным инвесторам, что работать в Тульской области комфортно, удобно и безопасно.

Гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев пояснил, что, по предварительным данным, стоимость реализации этого проекта оценивается в 500 млн долларов. Проект будет внедрен на принадлежащем «Еврохиму» новомосковском заводе «Азот». Это позволит оптимизировать имеющиеся производственные площади.

По словам Андрея Мельниченко, проект будет реализован до 2022 года.

Кроме этого, между «Еврохимом», Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Тульской области был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта. Проще говоря, для крупнейшей минерально-химической компании будут созданы особые льготные условия работы в Тульской области в связи с ее беспрецедентной социальной ориентированностью и крупнейшими инвестиционными вложениями в регион.

справка

«ЕвроХим» (EuroChem Group AG) — швейцарская химическая компания, основные производственные активы которой расположены в России, Бельгии и Литве. Крупнейший в России производитель минеральных удобрений.

На территории Тульской области расположены компании, входящие в группу «Еврохим»:

АО «Новомосковский Азот» (город Новомосковск) — старейший в России производитель удобрений, выпускает аммиак, азотные удобрения и метанол;

ООО «Новомосковский хлор» (город Новомосковск) выпускает натрий едкий технический, соляную кислоту и гипохлорит натрия.

На сегодняшний момент на АО «Новомосковский Азот» завершается инвестиционный проект по строительству отделения по производству карбамида с серой. Срок реализации – 2018 год. Этот продукт предназначен для отечественных аграриев, он будет использован для выращивания рапса.