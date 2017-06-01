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Президент Татарстана предложил губернатору Тульской области меняться опытом два раза в год
Фото Татьяны Алексеевой.

Президент Татарстана предложил губернатору Тульской области меняться опытом два раза в год

На XXI ПМЭФ Алексей Дюмин и Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Перед подписанием соглашения Алексей Дюмин осмотрел стенд Татарстана. Его заинтересовали хоккейные клюшки производства одного из предприятий республики.

Губернатор Тульской области и президент Татарстана обсудили сотрудничество между регионами по целому ряду направлений — возможности расширения производственной кооперации, организации бизнес-миссий субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудничество в сфере культуры и туризма, проведение совместных учебно-тренировочных сборов для ведущих спортсменов регионов.

Алексей Дюмин и Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

– В Татарстане накоплен огромный опыт по привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для бизнеса. Тульская область сегодня, наравне с Татарстаном, является одним из лидеров в данном направлении. Мы и дальше готовы перенимать опыт коллег в рамках системного сотрудничества между нашими субъектами во благо бизнеса и граждан, — заявил Алексей Дюмин. — Со своей стороны тоже готовы поделиться своим опытом.

Губернатор Тульской области напомнил, что в августе 2016 года состоялся деловой визит представителей правительства Тульской области и Корпорации развития региона в Татарстан. В ходе визита участники тульской делегации, ознакомились с экономическим потенциалом региона, программами поддержки малого и среднего предпринимательства, обменялись опытом привлечения и сопровождения инвестиционных проектов.

– Очень важны горизонтальные связи между регионами, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов. — Между нашими регионами существует серьезный товарооборот в 4 млрд руб. Есть предложение разработать совместную программу взаимодействия по всем направлениям. И приезжать друг к другу по обмену опытом два раза в год.

Сюжет: ПМЭФ-2017
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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 16:29 0
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