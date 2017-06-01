Туляки могут узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг

На портале «Госуслуги» вы можете сделать это всего в несколько кликов.

Как узнать результаты ЕГЭ?

Войдите на портал «Госуслуги», используя свою учетную запись. Выберите иконку «Результат ЕГЭ». Нажмите на кнопку «Получить услугу».

Данные будут представлены в файле, который можно сохранить или распечатать.

Внимание: для доступа к информации нужно иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).

Как зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись?

Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов.

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления пароля.

Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки.

Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи. Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из способов:

обратиться в Центр обслуживания; получить код подтверждения личности по почте; воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).

Также возможна регистрация пользователя в Центре обслуживания — в этом случае будет сразу создана Подтвержденная учетная запись.

Портал «Госуслуги 71» помогает тулякам общаться с государством, получать государственную помощь и решать повседневные проблемы. С 2013 года портал становится удобнее: упрощается регистрация, повышается надежность, растет число услуг. На «Госуслугах 71» зарегистрировано более 500 000 человек. Госуслуги проще, чем кажутся!