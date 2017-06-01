Туляки могут узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг
На портале «Госуслуги» вы можете сделать это всего в несколько кликов.
Как узнать результаты ЕГЭ?
- Войдите на портал «Госуслуги», используя свою учетную запись.
- Выберите иконку «Результат ЕГЭ».
- Нажмите на кнопку «Получить услугу».
Данные будут представлены в файле, который можно сохранить или распечатать.
Внимание: для доступа к информации нужно иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Как зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись?
Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов.
- Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления пароля.
- Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки.
- Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи. Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из способов:
- обратиться в Центр обслуживания;
- получить код подтверждения личности по почте;
- воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).
Также возможна регистрация пользователя в Центре обслуживания — в этом случае будет сразу создана Подтвержденная учетная запись.
Портал «Госуслуги 71» помогает тулякам общаться с государством, получать государственную помощь и решать повседневные проблемы. С 2013 года портал становится удобнее: упрощается регистрация, повышается надежность, растет число услуг. На «Госуслугах 71» зарегистрировано более 500 000 человек. Госуслуги проще, чем кажутся!