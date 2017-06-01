Где в Туле отключат электричество 2 июня
Плановые работы на линиях электропередач будут вестись с 9 до 16 часов.
По информации «Тулгорэлектросетей», изменить свои планы в пятницу придётся жителям следующих домов:
- ул. Тимирязева, 2,
- 2-й Светлый пр-д, 1-28,
- ул. Любомудрова,
- ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
- 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2, 4,
- 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
- ул. 2-я Овражная,
- ул. 3-я Волоховская, 20,
- п. Лихвинка: 9-й Лихвинский пр-д, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 2, 4, 6,
- 2-й Лихвинский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Лихвинский пр-д, 18,
- п. 2-й Лихвинский, 12, 13, 17-26, 18-а,
- п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57.
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