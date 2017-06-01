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Погода в Туле 2 июня: дождь, сильный ветер и похолодание

Погода в Туле 2 июня: дождь, сильный ветер и похолодание

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Атмосферное давление по-прежнему низкое.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность с прояснениями.

Небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм). Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с,  днем возможны порывы  до 17 метров в секунду.

В Тульскую область приходит похолодание – температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +6 до +11, днём  столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла. Атмосферное давление стабильно низкое – 730-735 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 0
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