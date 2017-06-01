Погода в Туле 2 июня: дождь, сильный ветер и похолодание

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность с прояснениями.

Небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм). Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем возможны порывы до 17 метров в секунду.

В Тульскую область приходит похолодание – температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +6 до +11, днём столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла. Атмосферное давление стабильно низкое – 730-735 мм рт. ст.