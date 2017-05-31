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В Туле уничтожают борщевик Сосновского
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле уничтожают борщевик Сосновского

31 мая работы проводились в поселке Молодежном.

В Туле продолжают бороться с борщевиком Сосновского. Сорняк обрабатывается специальным раствором, при этом не затрагиваются соседние растения.

Используется рекомендуемый для сорняков гербицид, разрешенный к применению на территории РФ. Как сообщили в пресс-службе администрации города, обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения.

Сегодня, 31 мая, обработка территории проходила в поселке Молодежный.

Затем от борщевика избавятся в следующих населенных пунктах:

  • д. Старое Петрищево,
  • п. Плеханово,
  • п. Ревякино,
  • д. Красный Хутор,
  • д. Медвенка и др.

Всего до середины июня планируется обработать площадь более 140 га. В территориальных округах рассказывают населению о правилах поведения при обнаружении борщевика и как выявить места распространения опасного растения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:32 +3
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