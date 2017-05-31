В Туле уничтожают борщевик Сосновского
31 мая работы проводились в поселке Молодежном.
В Туле продолжают бороться с борщевиком Сосновского. Сорняк обрабатывается специальным раствором, при этом не затрагиваются соседние растения.
Используется рекомендуемый для сорняков гербицид, разрешенный к применению на территории РФ. Как сообщили в пресс-службе администрации города, обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения.
Сегодня, 31 мая, обработка территории проходила в поселке Молодежный.
Затем от борщевика избавятся в следующих населенных пунктах:
- д. Старое Петрищево,
- п. Плеханово,
- п. Ревякино,
- д. Красный Хутор,
- д. Медвенка и др.
Всего до середины июня планируется обработать площадь более 140 га. В территориальных округах рассказывают населению о правилах поведения при обнаружении борщевика и как выявить места распространения опасного растения.