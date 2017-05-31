В Туле уничтожают борщевик Сосновского

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле продолжают бороться с борщевиком Сосновского. Сорняк обрабатывается специальным раствором, при этом не затрагиваются соседние растения.

Используется рекомендуемый для сорняков гербицид, разрешенный к применению на территории РФ. Как сообщили в пресс-службе администрации города, обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения.

Сегодня, 31 мая, обработка территории проходила в поселке Молодежный.

Затем от борщевика избавятся в следующих населенных пунктах:

д. Старое Петрищево,

п. Плеханово,

п. Ревякино,

д. Красный Хутор,

д. Медвенка и др.

Всего до середины июня планируется обработать площадь более 140 га. В территориальных округах рассказывают населению о правилах поведения при обнаружении борщевика и как выявить места распространения опасного растения.