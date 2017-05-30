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Ночью в Туле на проспекте Ленина сгорел «Шевроле»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в Туле на проспекте Ленина сгорел «Шевроле»

В результате происшествия выгорел моторный отсек автомобиля.

30 мая ночью в Туле на проспекте Ленина загорелся автомобиль «Шевроле Авео». Об этом в 2.00 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через четыре минуты. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в 2.07 возгорание ликвидировали.

В результате происшествия выгорел моторный отсек автомобиля. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:56 +1
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