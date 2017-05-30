Ночью в Туле на проспекте Ленина сгорел «Шевроле»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

30 мая ночью в Туле на проспекте Ленина загорелся автомобиль «Шевроле Авео». Об этом в 2.00 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через четыре минуты. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в 2.07 возгорание ликвидировали.

В результате происшествия выгорел моторный отсек автомобиля. Причина пожара устанавливается.