Тульские полицейские устроили викторину для юных пешеходов

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Мероприятие состоялось на территории ЦПКиО им. Белоусова в рамках праздника «Белый цветок».

В Туле прошёл один из самых красивых благотворительных праздников Тульской области «Белый цветок 2017». Для детей и взрослых были организованы мастер-классы, выставки, творческие, интерактивные и игровые площадки.

Сотрудники Управления ГИБДД по Тульской области приняли в акции активное участие, открыв тематическую игровую площадку по Правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге, а также организовали традиционную выставку авто- и мототехники.

Дети и взрослые отвечали на вопросы викторины по ПДД и получали памятные подарки от сотрудников ГИБДД. Юные гости праздника показали отличные знания дорожной безопасности и были поощрены полезными призами и билетами в цирк.

Наибольший интерес у юных участников дорожного движения и их родителей вызвала специальная техника ДПС ГИБДД. Дети и взрослые смогли вблизи рассмотреть патрульные автомобили и мотоциклы, почувствовать себя в роли инспектора ГИБДД и сделать фото на память.