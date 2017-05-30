В Алексине портреты героев Великой Отечественной войны заклеили рекламой

Фото: alekcin.ru

Промоутеры расклеивают листовки повсюду. Бороться с такой агрессивной пиар-кампанией никто не спешит.

Жители Алексина жалуются на чересчур агрессивную рекламную кампанию, которую развернула в райцентре служба такси Rush. Желая заполучить как можно больше клиентов, сотрудники организации буквально заклеили весь город рекламными листовками.

По сообщениям местных жителей, расклейка ведётся внутри подъездов, на памятниках и других достопримечательностях, дорогих алексинцам.

Больше всего возмущений вызвала ситуация, связанная с местной «стеной памяти», на которой размещены портреты героев-алексинцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Совершенно не смущаясь, промоутеры облепили листовками изображения бойцов и командиров.

Местные чиновники обещали удалить размещённую в неположенных местах рекламу ещё к 1 мая, но, судя по всему, назойливых рекламщиков это не остановило.