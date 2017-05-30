новости
новости
Регистрация
В Алексине портреты героев Великой Отечественной войны заклеили рекламой
Фото: alekcin.ru

В Алексине портреты героев Великой Отечественной войны заклеили рекламой

Промоутеры расклеивают листовки повсюду. Бороться с такой агрессивной пиар-кампанией никто не спешит.

Жители Алексина жалуются на чересчур агрессивную рекламную кампанию, которую развернула в райцентре служба такси Rush. Желая заполучить как можно больше клиентов, сотрудники организации буквально заклеили весь город рекламными листовками.

По сообщениям местных жителей, расклейка ведётся внутри подъездов, на памятниках и других достопримечательностях, дорогих алексинцам.

Больше всего возмущений вызвала ситуация, связанная с местной «стеной памяти», на которой размещены портреты героев-алексинцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Совершенно не смущаясь, промоутеры облепили листовками изображения бойцов и командиров.

Местные чиновники обещали удалить размещённую в неположенных местах рекламу ещё к 1 мая, но, судя по всему, назойливых рекламщиков это не остановило.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
рекламараспространение рекламыпромоутерыпамятники Великой Отечественной войнывоинский мемориал
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улицах Тулы высадили более 300 тысяч цветов
На улицах Тулы высадили более 300 тысяч цветов
Тульские полицейские устроили викторину для юных пешеходов
Тульские полицейские устроили викторину для юных пешеходов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.