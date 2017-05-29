В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадал мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 мая в 8.10 на 85-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» со стороны д. Барыково в направлении д. Коптево двигался грузовой автомобиль МАN с полуприцепом. 47-летний водитель при выезде с второстепенной дороги столкнулся с ВАЗом.

В ДТП пострадал 22-летний водитель отечественной машины. После оказания медицинской помощи молодого человека отпустили домой.