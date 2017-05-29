новости
новости
Регистрация
В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадал мужчина

К счастью, пострадавший получил несерьезные травмы.

26 мая в 8.10 на 85-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» со стороны д. Барыково в направлении д. Коптево двигался грузовой автомобиль МАN с полуприцепом. 47-летний водитель при выезде с второстепенной дороги столкнулся с ВАЗом.

В ДТП пострадал 22-летний водитель отечественной машины. После оказания медицинской помощи молодого человека отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:01 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавший

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Срок отказа от ненужной страховки могут увеличить до 14 дней
Срок отказа от ненужной страховки могут увеличить до 14 дней
Барды из разных городов сразились за Гран-при на Куликовом поле
Барды из разных городов сразились за Гран-при на Куликовом поле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.