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Скончался профессор ТулГУ Владимир Петровичев
Фото пресс-службы ТулГУ.

Скончался профессор ТулГУ Владимир Петровичев

Прощание состоится 31 мая в 11.00 в храме Архистратига Божия Михаила (территория студгородка ТулГУ).

29 мая на 77-м году жизни от тяжёлой болезни скончался доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой «Теория и методика профессионального образования» ТулГУ Владимир Матвеевич Петровичев.

Как сообщает пресс-служба университета, прощание с Владимиром Матвеевичем состоится 31 мая в 11.00 в храме Архистратига Божия Михаила (территория студгородка ТулГУ).

 

Владимир Петровичев родился 4 сентября 1940 года в Одоеве Тульской области. По окончании школы в 1957 году начал свою трудовую деятельность рабочим на заводе, затем работал учителем в сельской школе. Одновременно учился на заочном отделении Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого. Окончил вуз в 1965 году по специальности «Физика и основы производства».

Владимира Матвеевича всегда отличала активная жизненная позиции. С 1963 года  на комсомольской работе — секретарь Одоевского  РК ВЛКСМ. С 1970-го  на партийной работе — заведующий отделом, секретарь, второй секретарь Щёкинского горкома партии. В 1983 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

С 1988 года — директор департамента образования и высшей школы администрации Тульской области, заведующий кафедрой управления образованием Тульского областного института развития образования.

В 1988 году защитил кандидатскую, а в 1994-м — докторскую диссертацию. Владимир Матвеевич Петровичев — автор региональной программы развития образования (1994 год). 

С 1997 по 2003 год — директор ОАО «Конструкторско-технологический институт» (город Тула).

Автор нескольких научных работ.

С 2003 года вплоть до своей кончины Владимир Матвеевич Петровичев возглавлял кафедру «Теория и методика профессионального образования» ТулГУ, слушателей которой готовят к серьёзной преподавательской деятельности. За эти годы кафедра выпустила более пятисот преподавателей высшей школы, представляющих разные сферы деятельности.

С 2004 года по настоящее время подготовил семь кандидатов наук и одного докторанта по специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». На протяжении нескольких лет В. М. Петровичев исполнял обязанности ученого секретаря Совета ректоров Тульской области.

Награжден орденом «Знак Почета», орденом «Дружбы» и медалями. Указом губернатора Тульской области от 2 ноября 2015 года за достижение значимых результатов в государственной и общественной сферах деятельности, большой вклад в социально-экономическое развитие Тульской области награжден медалью «Трудовая доблесть» III степени.

Владимир Матвеевич утверждал, что настоящий педагог, настоящий преподаватель должен быть обращен лицом и сердцем к своим ученикам. И сам всегда следовал этому — трудился на совесть.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:25 0
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