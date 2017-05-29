Барды из разных городов сразились за Гран-при на Куликовом поле
В минувшие выходные в селе Монастырщина в семнадцатый раз прошел Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле».
1 июня – День памяти Дмитрия Донского. К этой дате и приурочено главное песенное событие музея-заповедника. Место встречи – гостеприимные берега Непрядвы и Дона.
Зрителей, по традиции, ждали концерты жюри и гостей фестиваля.
Концертную и конкурсную программы вели липецкий поэт и бард Елена Макарова и продюсер, музыкант и сценарист Стас Селиванов. Одно из музыкальных выступлений посвятили недавно ушедшей Татьяне Маталиной – яркому лидеру движения авторской песни. Пятничный вечер вновь собрал всех обитателей фестивальной поляны на факельном шествии, а субботнее ночное небо разорвал яркими огненными цветами фейерверк.
Сам песенный конкурс проходил в три тура. В пятницу и субботу жюри первого тура отбирало номинантов. Опытные барды давали советы по вокалу, разбирали трудные пассажи игры на гитаре, рекомендовали, с какими песнями выходить на сцену в вечернем концерте. Специальный поэтический конкурс в литературном кафе «Раус» вела драматург Елена Исаева, военной песни – Михаил Калинкин. В результате 22 конкурсанта – авторы музыки, поэты, дуэты, ансамбли, исполнители - были допущены к выступлению, и именно из них жюри второго тура выбирало победителей.
А судить песенный конкурс в этом году приехали именитые барды, организаторы фестивалей авторской песни из многих российских регионов, победители куликовского фестиваля и других песенных конкурсов. Это Борис Рощин и Юрий Журавлев, Наталья Степанова и Валентина Буталова, Юрий Ельский и Сергей Канунников, Михаил Калинкин и Елена Макарова, Борис Щеглов и дуэт «Да-Да», Анатолий Евсинейкин и Татьяна Филимонова, Павел Аксенов и Наталья Приезжева, Борис Щеглов и Андрей Козловский и многие другие. Председателем жюри в этом году вновь выступил поэт, прозаик, бард Алексей Витаков.
Туляков среди них было больше всего, но и Вологда, Волгоград, Тверь, Москва, Елец, Рязань, Рыбинск вправе гордиться своими славными земляками.
Кто-то в первый раз, а кто-то уже неоднократно приезжает попытать счастья на тульской земле, и добивается успеха.
В число победителей фестиваля «Куликово поле» в 2017 году вошли:
- Александр Серяков, автор (Волгоград)
- Владимир Чирков, композитор (Москва)
- Лариса Ковалева, композитор (Вологда)
- Ирина Зенкова, автор (Вологда)
- Михаил Моисеев, автор, поэт (Рыбинск)
- Дуэт Сулимовых (Тула)
- Валентина Сулимова, автор (Тула)
- Вадим Кахутин, исполнитель (Тула)
- Алексей Ивлев, автор (Тверь)
- Юрий Малахов, автор (Елец)
- Александр и Елена Савенко, композиторы (Тула)
- Сергей Воробьев и Светлана Тюрина, авторы (Тверь)
Многие конкурсанты заявлялись сразу в нескольких номинациях. Так, вологодский ансамбль «Откровение» в число лауреатов не вошел, но две его солистки получили награду, да еще и сразились друг против друга в битве за Гран-при. Десятилетняя Сабина Сулимова отличилась в детском конкурсе, а позже в дуэте с мамой Валентиной стала лауреатом и взрослого.
У всех победителей песенного конкурса есть шанс на Куликовом поле получить еще и высшую зрительскую оценку. Мэтров жанра сменяют в жюри гости фестиваля. Лауреаты тянут жребий и выступают друг против друга с песнями, ранее не звучавшими со сцены. Зрительское жюри оценивает их, и получивший наименьшее количество баллов выбывает из состязания. В 2017 году обладателем битвы за Гран-при стал туляк Вадим Кахутин.
Куликовский фестиваль ждет своих почитателей и новые таланты в следующем году. Традиционно фестиваль проводят: Государственный музей-заповедник «Куликово поле», АНО Московская дирекция фестивально-концертных проектов «Стольный Град» при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры Тульской области, министерства молодежной политики и Российского военно-исторического общества.