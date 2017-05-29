Барды из разных городов сразились за Гран-при на Куликовом поле

Фото Романа Солопова.

В минувшие выходные в селе Монастырщина в семнадцатый раз прошел Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле».

1 июня – День памяти Дмитрия Донского. К этой дате и приурочено главное песенное событие музея-заповедника. Место встречи – гостеприимные берега Непрядвы и Дона.

Зрителей, по традиции, ждали концерты жюри и гостей фестиваля.

Концертную и конкурсную программы вели липецкий поэт и бард Елена Макарова и продюсер, музыкант и сценарист Стас Селиванов. Одно из музыкальных выступлений посвятили недавно ушедшей Татьяне Маталиной – яркому лидеру движения авторской песни. Пятничный вечер вновь собрал всех обитателей фестивальной поляны на факельном шествии, а субботнее ночное небо разорвал яркими огненными цветами фейерверк.

Сам песенный конкурс проходил в три тура. В пятницу и субботу жюри первого тура отбирало номинантов. Опытные барды давали советы по вокалу, разбирали трудные пассажи игры на гитаре, рекомендовали, с какими песнями выходить на сцену в вечернем концерте. Специальный поэтический конкурс в литературном кафе «Раус» вела драматург Елена Исаева, военной песни – Михаил Калинкин. В результате 22 конкурсанта – авторы музыки, поэты, дуэты, ансамбли, исполнители - были допущены к выступлению, и именно из них жюри второго тура выбирало победителей.

А судить песенный конкурс в этом году приехали именитые барды, организаторы фестивалей авторской песни из многих российских регионов, победители куликовского фестиваля и других песенных конкурсов. Это Борис Рощин и Юрий Журавлев, Наталья Степанова и Валентина Буталова, Юрий Ельский и Сергей Канунников, Михаил Калинкин и Елена Макарова, Борис Щеглов и дуэт «Да-Да», Анатолий Евсинейкин и Татьяна Филимонова, Павел Аксенов и Наталья Приезжева, Борис Щеглов и Андрей Козловский и многие другие. Председателем жюри в этом году вновь выступил поэт, прозаик, бард Алексей Витаков.

Туляков среди них было больше всего, но и Вологда, Волгоград, Тверь, Москва, Елец, Рязань, Рыбинск вправе гордиться своими славными земляками.

Кто-то в первый раз, а кто-то уже неоднократно приезжает попытать счастья на тульской земле, и добивается успеха.

В число победителей фестиваля «Куликово поле» в 2017 году вошли:

Александр Серяков, автор (Волгоград) Владимир Чирков, композитор (Москва) Лариса Ковалева, композитор (Вологда) Ирина Зенкова, автор (Вологда) Михаил Моисеев, автор, поэт (Рыбинск) Дуэт Сулимовых (Тула) Валентина Сулимова, автор (Тула) Вадим Кахутин, исполнитель (Тула) Алексей Ивлев, автор (Тверь) Юрий Малахов, автор (Елец) Александр и Елена Савенко, композиторы (Тула) Сергей Воробьев и Светлана Тюрина, авторы (Тверь)

Многие конкурсанты заявлялись сразу в нескольких номинациях. Так, вологодский ансамбль «Откровение» в число лауреатов не вошел, но две его солистки получили награду, да еще и сразились друг против друга в битве за Гран-при. Десятилетняя Сабина Сулимова отличилась в детском конкурсе, а позже в дуэте с мамой Валентиной стала лауреатом и взрослого.

У всех победителей песенного конкурса есть шанс на Куликовом поле получить еще и высшую зрительскую оценку. Мэтров жанра сменяют в жюри гости фестиваля. Лауреаты тянут жребий и выступают друг против друга с песнями, ранее не звучавшими со сцены. Зрительское жюри оценивает их, и получивший наименьшее количество баллов выбывает из состязания. В 2017 году обладателем битвы за Гран-при стал туляк Вадим Кахутин.

Куликовский фестиваль ждет своих почитателей и новые таланты в следующем году. Традиционно фестиваль проводят: Государственный музей-заповедник «Куликово поле», АНО Московская дирекция фестивально-концертных проектов «Стольный Град» при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры Тульской области, министерства молодежной политики и Российского военно-исторического общества.