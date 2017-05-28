Погода в Туле 28 мая: порывистый ветер и дождь

Синоптики обещают сегодня в Туле ветреную и дождливую погоду, местами возможны грозы.

По данным сайта Метеоинфо, 28 мая в Туле ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь до 3 мм. Днем местами гроза.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днём будет чуть холоднее, чем вчера: от +13 до +18.

Ветер северо-западный, ночью - 3-8 м/с, днём усилится до 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с. Атмосферное давление нормальное, 740-745 мм ртутного столба.