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В Туле сносят пристройку к многоквартирному дому

В Туле сносят пристройку к многоквартирному дому

Работы проводятся по просьбе жителей.

Сегодня, 27 мая, в рамках выездного совещания первый заместитель главы администрации Владислав Галкин проинспектировал выполнение работ по демонтажу аварийной пристройки к многоквартирному дому № 3 на Загородном проезде.

Работы выполняются по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

По просьбам жителей д. №3 по пр. Загородному проезду осуществляется демонтаж двухэтажной пристройки площадью 450 кв. м ввиду угрозы, которая создается для пешеходов и автомобилистов.

Работы по сносу осуществляются силами главного управления по Пролетарскому округу, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:17 +1
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