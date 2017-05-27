За неуплату штрафа жительница Тульской области отправится на исправительные работы

За совершение кражи женщина была оштрафована на 300 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Кимовского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с C. уголовного штрафа в размере 100 тыс. рублей, назначенного судом за совершение кражи.

Неплательщица знала о задолженности, однако платить не торопилась и в суд с заявлением о предоставлении рассрочки не обращалась.

В результате судебный пристав-исполнитель обратился в суд с ходатайством о замене С. штрафа другим видом наказания. Учтя доводы приставов, суд приговорил женщину к 300 часам обязательных работ.