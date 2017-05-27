новости
новости
Регистрация
За неуплату штрафа жительница Тульской области отправится на исправительные работы

За неуплату штрафа жительница Тульской области отправится на исправительные работы

За совершение кражи женщина была оштрафована на 300 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Кимовского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с C. уголовного штрафа в размере 100 тыс. рублей, назначенного судом за совершение кражи.

Неплательщица знала о задолженности, однако платить не торопилась и в суд с заявлением о предоставлении рассрочки не обращалась.

В результате судебный пристав-исполнитель обратился в суд с ходатайством о замене С. штрафа другим видом наказания. Учтя доводы приставов, суд приговорил женщину к 300 часам обязательных работ.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:24 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКимовск
Прочее
Судебные приставыисправительные работы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В воскресенье в Туле до +18ºС, ветрено и дождь с грозой
В воскресенье в Туле до +18ºС, ветрено и дождь с грозой
В Киреевском районе на стройке выявили нелегальных трудовых мигрантов
В Киреевском районе на стройке выявили нелегальных трудовых мигрантов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.