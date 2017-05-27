В воскресенье в Туле до +18ºС, ветрено и дождь с грозой

Днем ветер будет достигать 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с.

В воскресенье, 28 мая, в Тульской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь (до 3 мм). Днем местами гроза.

Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8ºС, днём +13…+18ºС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст., сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.