В воскресенье в Туле до +18ºС, ветрено и дождь с грозой
Днем ветер будет достигать 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с.
В воскресенье, 28 мая, в Тульской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь (до 3 мм). Днем местами гроза.
Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с.
Температура воздуха ночью +3…+8ºС, днём +13…+18ºС.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст., сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.
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