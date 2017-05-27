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В Киреевском районе на стройке выявили нелегальных трудовых мигрантов

В Киреевском районе на стройке выявили нелегальных трудовых мигрантов

Стражи порядка проверили 234 гражданина различных азиатских республик. По итогам составлено 76 протоколов об административном правонарушении.

В Киреевском районе Тульской области сотрудники правоохранительных органов провели совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал – 2017».

Представители УМВД, ФСБ, ОМОН и Росгвардии проверили строительные объекты микрорайона Брусяновский на предмет соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами.

Стражами порядка проверили 234 гражданина различных азиатских республик. По итогам составлено 76 протоколов об административном правонарушении, из них 17 за нарушение правил въезда и проживания в Российской Федерации и незаконную трудовую деятельность.

Решается вопрос о привлечении к ответственности руководителей строительных объектов, допустивших данное правонарушение.

Днём ранее также была осуществлена проверка одного из пищевых предприятий, расположенных на территории районного центра. Сотрудники полиции выявили 9 иностранных граждан, которые работали и пребывали на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. На каждого из них составлены административные протоколы. Также решается вопрос о привлечениии руководства предприятия к установленной законом ответственности. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:15 +1
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