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Грабитель, угрожая ножом, заставил жителя Липок снять деньги с карты

Грабитель, угрожая ножом, заставил жителя Липок снять деньги с карты

Злоумышленник отобрал у него 450 рублей, после чего под угрозой ножа заставил снять с банковской карты деньги.

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району с заявлением обратился 27-летний житель города Липки.

Мужчина сообщил, что на улице Комсомольской неизвестный отобрал у него 450 рублей, после чего под угрозой ножа заставил его снять с банковской карты 1 тысячу 700 рублей, а 2 тысячи 800 рублей перевести на его банковский счёт.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность предполагаемого преступника. Спустя некоторое время 30-летний местный житель был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».

Известно, что злоумышленник нигде не работает и ранее судим за разбой.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:51 +1
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