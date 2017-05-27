Грабитель, угрожая ножом, заставил жителя Липок снять деньги с карты

Злоумышленник отобрал у него 450 рублей, после чего под угрозой ножа заставил снять с банковской карты деньги.

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району с заявлением обратился 27-летний житель города Липки.

Мужчина сообщил, что на улице Комсомольской неизвестный отобрал у него 450 рублей, после чего под угрозой ножа заставил его снять с банковской карты 1 тысячу 700 рублей, а 2 тысячи 800 рублей перевести на его банковский счёт.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность предполагаемого преступника. Спустя некоторое время 30-летний местный житель был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».

Известно, что злоумышленник нигде не работает и ранее судим за разбой.