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В тульских школах началась государственная итоговая аттестация
Фото из архива Myslo.

В тульских школах началась государственная итоговая аттестация

В ГИА примут участие 2811 выпускников 11-х классов и 4198 выпускников 9-х классов образовательных организаций Тулы.

Основной этап государственной итоговой аттестации начинается с 26 мая и заканчивается 1 июля. В 2017 году в ГИА примут участие 2811 выпускников 11-х классов. Из них сдают ЕГЭ:

  • 2345 выпускников текущего года муниципальных образовательных организаций, 14 человек – это выпускники, не прошедшие ЕГЭ в прошлые годы;
  • 70 выпускников негосударственных образовательных организаций;
  • 82 обучающихся учреждений среднего профессионального образования;
  • 304 выпускника прошлых лет;
  • 10 выпускников сдают государственный выпускной экзамен.

Из 4198 выпускников 9-х классов основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 4134 человека, 64 девятиклассника сдают ГВЭ (государственный выпускной экзамен).

На базе образовательных учреждений организованы 18 пунктов для проведения ЕГЭ и 23 пункта для ОГЭ.

Подготовлены восемь пунктов проведения экзаменов в форме ГВЭ и 10 пунктов проведения экзамена по месту постоянного проживания обучающегося (на дому) для учащихся с ОВЗ и инвалидов.

В трех пунктах Тулы будут использованы технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирования бланков ЕГЭ в пункте проведения экзамена.

 

Государственная итоговая аттестация – завершающий этап освоения обучающимися образовательных программ основного (9 класс) и среднего (11 класс) общего образования. ГИА является обязательной, при ее успешном прохождении выпускникам общеобразовательных учреждений выдаются документы об основном и среднем общем образовании.

Государственная итоговая аттестация проводится в трех формах:

  • в форме основного государственного экзамена (9 класс);
  • в форме единого государственного экзамена (11 класс);
  • в форме государственного выпускного экзамена (9, 11 классы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Напомним, что в пунктах проведения экзамена участникам ЕГЭ и работникам ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:21 0
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