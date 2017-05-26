Фото УГИБДД по Тульской области.
Под Тулой «Фольксваген» насмерть сбил пешехода
Личность погибшего устанавливается.
25 мая в 23.30 на 12-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 34-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», сбил пешехода. Мужчина двигался в темное время суток без светоотражающих элементов по проезжей части дороги в попутном направлении.
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.
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