Под Тулой «Фольксваген» насмерть сбил пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

25 мая в 23.30 на 12-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 34-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», сбил пешехода. Мужчина двигался в темное время суток без светоотражающих элементов по проезжей части дороги в попутном направлении.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.