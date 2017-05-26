новости
новости
Регистрация
Для инвалидов в Туле работают бесплатные кружки

Для инвалидов в Туле работают бесплатные кружки

Для людей с ограниченными возможностями проходят занятия в кружках: домашний парикмахер, лепка из глины, фотодело и декупаж.

Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень» приглашает людей с ограниченными возможностями на бесплатные занятия в кружках:

  • домашний парикмахер
  • лепка из глины
  • фотодело
  • декупаж

Занятия позволят участникам развить творческие способности, обрести новые знакомства.

Бесплатные кружки организует ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень» на средства гранта из бюджета Тульской области.

Более подробную информацию можно получить по телефонам:

  • 33-97-80
  • 8-910-076-85-28

или по адресу: Тула, улица Болотова, 69.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:18 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Центр социальной реабилитации инвалидов Березенькружки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На стадионе «Арсенал» восстановили газон и систему обогрева
На стадионе «Арсенал» восстановили газон и систему обогрева
По Тульской области объявлено метеопредупреждение
По Тульской области объявлено метеопредупреждение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.