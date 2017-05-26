Для инвалидов в Туле работают бесплатные кружки

Для людей с ограниченными возможностями проходят занятия в кружках: домашний парикмахер, лепка из глины, фотодело и декупаж.

Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень» приглашает людей с ограниченными возможностями на бесплатные занятия в кружках:

домашний парикмахер

лепка из глины

фотодело

декупаж

Занятия позволят участникам развить творческие способности, обрести новые знакомства.

Бесплатные кружки организует ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень» на средства гранта из бюджета Тульской области.

Более подробную информацию можно получить по телефонам:

33-97-80

8-910-076-85-28

или по адресу: Тула, улица Болотова, 69.