На стадионе «Арсенал» восстановили газон и систему обогрева

Фото из архива Myslo.

ПФК «Арсенал» восстановил газон и систему обогрева на стадионе. Рабочим удалось сделать это буквально за несколько дней. Об этом Myslo сообщили в клубной пресс-службе.

Теперь поле готово к ответному стыковому матчу с «Енисеем», который состоится 28 мая в 18.00.

Напомним, что стадион пострадал после противостояния «Арсенала» со «Спартаком». После финального свистка фанаты выбежали на поле и разломали ворота вместе с системой обогрева.