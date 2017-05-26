Фото из архива Myslo.
На стадионе «Арсенал» восстановили газон и систему обогрева
Работникам удалось сделать это в кратчайшие сроки!
ПФК «Арсенал» восстановил газон и систему обогрева на стадионе. Рабочим удалось сделать это буквально за несколько дней. Об этом Myslo сообщили в клубной пресс-службе.
Теперь поле готово к ответному стыковому матчу с «Енисеем», который состоится 28 мая в 18.00.
Напомним, что стадион пострадал после противостояния «Арсенала» со «Спартаком». После финального свистка фанаты выбежали на поле и разломали ворота вместе с системой обогрева.
сегодня, в 14:33, 6 403 0
сегодня, в 13:22, 53 849 1
сегодня, в 10:44, 37 2320 4
вчера, в 18:14, 67 1835 -1