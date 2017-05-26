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На стадионе «Арсенал» восстановили газон и систему обогрева
Фото из архива Myslo.

На стадионе «Арсенал» восстановили газон и систему обогрева

Работникам удалось сделать это в кратчайшие сроки!

ПФК «Арсенал» восстановил газон и систему обогрева на стадионе. Рабочим удалось сделать это буквально за несколько дней. Об этом Myslo сообщили в клубной пресс-службе.

Теперь поле готово к ответному стыковому матчу с «Енисеем», который состоится 28 мая в 18.00.

Напомним, что стадион пострадал после противостояния «Арсенала» со «Спартаком». После финального свистка фанаты выбежали на поле и разломали ворота вместе с системой обогрева.

Сюжет: Арсенал
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