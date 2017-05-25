Фото: tula.ru
В Туле появились новые контейнеры для сбора пластиковой тары
Работы были проведены в рамках проекта по раздельному сбору мусора, приуроченного к Году экологии.
Сотрудники подрядной организации установили контейнеры для пластиковых бутылок по 7 адресам:
- ул. Седова, д. 33,
- ул. Маргелова, д. 5,
- мкр Левобережный, ул. Восточная, д. 4,
- ул. Михеева, д. 19,
- ул. М. Горького, д. 31,
- ул. Галкина, д. 36-37,
- ул. Кирова, д. 178.
Напомним, что первые контейнеры были установлены в Советском территориальном округе по трем адресам. Они предназначены для складирования пластиковой тары, на донышке которых стоит маркировка ПЭТ.
Специалисты отмечают, что раздельный сбор отходов сильно упрощает их последующую сортировку, переработку и утилизацию.
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