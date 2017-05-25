В Туле появились новые контейнеры для сбора пластиковой тары

Фото: tula.ru

Работы были проведены в рамках проекта по раздельному сбору мусора, приуроченного к Году экологии.

Сотрудники подрядной организации установили контейнеры для пластиковых бутылок по 7 адресам:

ул. Седова, д. 33,

ул. Маргелова, д. 5,

мкр Левобережный, ул. Восточная, д. 4,

ул. Михеева, д. 19,

ул. М. Горького, д. 31,

ул. Галкина, д. 36-37,

ул. Кирова, д. 178.

Напомним, что первые контейнеры были установлены в Советском территориальном округе по трем адресам. Они предназначены для складирования пластиковой тары, на донышке которых стоит маркировка ПЭТ.

Специалисты отмечают, что раздельный сбор отходов сильно упрощает их последующую сортировку, переработку и утилизацию.