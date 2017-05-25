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В Туле появились новые контейнеры для сбора пластиковой тары
Фото: tula.ru

В Туле появились новые контейнеры для сбора пластиковой тары

Работы были проведены в рамках проекта по раздельному сбору мусора, приуроченного к Году экологии.

Сотрудники подрядной организации установили контейнеры для пластиковых бутылок по 7 адресам:

  • ул. Седова, д. 33,
  • ул. Маргелова, д. 5,
  • мкр Левобережный, ул. Восточная, д. 4,
  • ул. Михеева, д. 19,
  • ул. М. Горького, д. 31,
  • ул. Галкина, д. 36-37,
  • ул. Кирова, д. 178.

Напомним, что первые контейнеры были установлены в Советском территориальном округе по трем адресам. Они предназначены для складирования пластиковой тары, на донышке которых стоит маркировка ПЭТ.

Специалисты отмечают, что раздельный сбор отходов сильно упрощает их последующую сортировку, переработку и утилизацию.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 0
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