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Где в Туле отключат электричество 26 мая

Где в Туле отключат электричество 26 мая

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 16 часов.

Обесточены будут 27 улиц. Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • пр-т Ленина, 52-б, 52-а,
  • ул. Ф. Энгельса, 101,
  • пр-т Ленина, 42, 40,
  • ул. Гоголевская, 58, 60, 62,
  • Пушкинский пр-д, 4-а, 4-б,
  • ул. Пушкинская, 24,
  • ул. Ф. Энгельса, 73, 77-а, 79,
  • ул. Циолковского, 64-74 (чётн.), 81-87 (нечётн.),
  • ул. Водоохранная, 37-40-а, 45-53,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 115,
  • Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
  • Одоевское ш., 70-96 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
  • 13-й пр-д, 42-51,
  • 16-й пр-д, 1-18,
  • 17-й пр-д, 1-18,
  • 18-й пр-д, 3-17 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • Мясново: ул. Санаторная, 24-56  (чётн.), 9-а, 11, 30,
  • Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.),
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 2-8 (чётн.), 1, 13, 17, 21-33 (нечётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 0
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