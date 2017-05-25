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Погода в Туле 26 мая: тепло, дождливо, возможна гроза

Погода в Туле 26 мая: тепло, дождливо, возможна гроза

Синоптики прогнозируют переменную облачность и сильный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный  дождь с грозой (по данным сайта Метеоинфо до 7 мм).

Ветер переменный 3-8 м/с, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днём – 17-22 градуса.

Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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