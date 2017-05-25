Погода в Туле 26 мая: тепло, дождливо, возможна гроза
Синоптики прогнозируют переменную облачность и сильный ветер.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность.
Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь с грозой (по данным сайта Метеоинфо до 7 мм).
Ветер переменный 3-8 м/с, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днём – 17-22 градуса.
Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
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