Погода в Туле 26 мая: тепло, дождливо, возможна гроза

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь с грозой (по данным сайта Метеоинфо до 7 мм).

Ветер переменный 3-8 м/с, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днём – 17-22 градуса.

Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.