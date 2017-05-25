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Белевская прокуратура помогает сироте получить жильё

Белевская прокуратура помогает сироте получить жильё

Девушка была включена в список детей-сирот, которым должны предоставить квартиры, ещё в 2013 году. Однако жильё она до сих пор не получила.

Прокуратура Белевского района провела проверку по обращению местной жительницы. Девушка является сиротой, и в ноябре 2013 года была поставлена на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилья из фонда Тульской области.

Однако сейчас, почти три с половиной года спустя, дело так и не сдвинулось с мёртвой точки – девушка вынуждена ютиться на съёмной квартире. В связи с этим прокурор Белевского района в защиту жилищных прав сироты направил в суд исковое заявление.

Советский районный суд Тулы обязал министерство труда и социальной защиты Тульской области предоставить сироте вне очереди благоустроенное жильё из специализированного регионального фонда. Исполнение судебного решения находится на контроле у правоохранителей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:13 0
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