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В Туле появится спорткомплекс для занятий мини-футболом
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В Туле появится спорткомплекс для занятий мини-футболом

Ориентировочный срок окончания строительства — начало нового учебного года.

В Туле появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий мини-футболом. Вопрос строительства спортивного объекта рассмотрели и одобрили участники градостроительного земельного совета.

Ориентировочный срок окончания строительства — начало нового 2017/2018 учебного года.

ФОК будет построен в Привокзальном округе по адресу Санаторный переулок, 3-а.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:15 0
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