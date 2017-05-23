В Туле появится спорткомплекс для занятий мини-футболом

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Ориентировочный срок окончания строительства — начало нового учебного года.

В Туле появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий мини-футболом. Вопрос строительства спортивного объекта рассмотрели и одобрили участники градостроительного земельного совета.

Ориентировочный срок окончания строительства — начало нового 2017/2018 учебного года.

ФОК будет построен в Привокзальном округе по адресу Санаторный переулок, 3-а.