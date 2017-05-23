На Венёвском шоссе появится ЖК «Баташевский парк»

Об этом рассказали на градостроительном земельном совете. Ожидаемое число жителей — 4000 человек. Площадь застройки — 32 га.

Первая очередь подразумевает четыре многоквартирных дома со встроенным детским садом.

Его застройщик передаст безвозмездно администрации города. Вторая очередь — ещё четыре дома и ещё один детсад, но частный. Третья очередь — два дома, детский садик и школа на 400 мест.

Кроме этого будут построены объекты торговли, транспортного обслуживания, дорога — выезд на Веневское шоссе и два моста (в районе улиц Судейского и Гончарова).