новости
новости
Регистрация
На Венёвском шоссе появится ЖК «Баташевский парк»

На Венёвском шоссе появится ЖК «Баташевский парк»

Дома будут высотой 8 этажей. Всего построят 10 домов.

Об этом рассказали на градостроительном земельном совете. Ожидаемое число жителей — 4000 человек. Площадь застройки — 32 га.
 
Первая очередь подразумевает четыре многоквартирных дома со встроенным детским садом.
Его застройщик передаст безвозмездно администрации города. Вторая очередь — ещё четыре дома и ещё один детсад, но частный. Третья очередь — два дома, детский садик и школа на 400 мест.
 
Кроме этого будут построены объекты торговли, транспортного обслуживания, дорога — выезд на Веневское шоссе и два моста (в районе улиц Судейского и Гончарова).
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:41 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
жилой комплексградсоветмногоквартирные дома

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Куда уходят деньги: как «укротить» расходы на связь
Куда уходят деньги: как «укротить» расходы на связь
В Туле появится спорткомплекс для занятий мини-футболом
В Туле появится спорткомплекс для занятий мини-футболом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.