Погода в Туле 24 мая: тепло, кратковременный дождь
Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня в области ожидается переменная облачность.
Ночью осадков не предвидится, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм). Ветер юго-западный, умеренный – 3-8 м/с.
Ночь будет довольно тёплой – до +11 градусов, днём температура будет держаться в пределах от +20 до +25. Атмосферное давление стабильно пониженное – 740-745 мм рт. ст.
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