новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 24 мая: тепло, кратковременный дождь

Погода в Туле 24 мая: тепло, кратковременный дождь

Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня в области ожидается переменная облачность.

Ночью осадков не предвидится, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм). Ветер юго-западный, умеренный – 3-8 м/с.

Ночь будет довольно тёплой – до +11 градусов, днём температура будет держаться в пределах от +20 до +25. Атмосферное давление стабильно пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепогода в Тульской областипрогноз погоды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле откроется выставка «Люблю я русскую природу»
В Туле откроется выставка «Люблю я русскую природу»
Для «нормальной жизни» россиянам нужно 83 тысячи рублей в месяц
Для «нормальной жизни» россиянам нужно 83 тысячи рублей в месяц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.