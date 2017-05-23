Погода в Туле 24 мая: тепло, кратковременный дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня в области ожидается переменная облачность.

Ночью осадков не предвидится, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм). Ветер юго-западный, умеренный – 3-8 м/с.

Ночь будет довольно тёплой – до +11 градусов, днём температура будет держаться в пределах от +20 до +25. Атмосферное давление стабильно пониженное – 740-745 мм рт. ст.