Для «нормальной жизни» россиянам нужно 83 тысячи рублей в месяц

Такие данные приводят аналитики. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла почти на 11 тысяч рублей.

Согласно данным социологических опросов, средний ежемесячный доход, необходимый российской семье из трех человек для «нормальной жизни», составляет 83600 рублей. Это на 10900 рублей больше, чем в прошлом году.

При этом финансовые аппетиты россиян не перекрывают уровня инфляции – финансовые запросы выросли на 15%, в то время как годовой уровень инфляции составляет 5,6%.

Суммы сильно разнятся в зависимости от места проживания – например, для жителей мегаполиса считается «нормальным» доход в 118 тысяч рублей, а вот в сёлах и деревнях семьи могут хорошо жить и на 67 тысяч.

Самые высокие запросы – у жителей Северо-Западного федерального округа. При среднем семейном доходе в 60 тысяч рублей они хотят получать не меньше 100 тысяч.

Напомним, ранее Минтруд опубликовал данные по средней зарплате на территории России и самым «денежным» сферам деятельности.