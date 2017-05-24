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В Туле откроется выставка «Люблю я русскую природу»

В Туле откроется выставка «Люблю я русскую природу»

Выставка представит произведения заслуженного художника РФ, почётного гражданина города-героя Тулы Ивана Васильевича Щербино.

24 мая 2017 года в Мемориальный музей Н. И. Белобородова приглашает на открытие выставки «Люблю я русскую природу». Выставка представляет произведения заслуженного художника РФ, почётного гражданина города-героя Тулы Ивана Васильевича Щербино из собрания Тульского областного художественного музея.

Открытие выставки состоится 24 мая в 15.00, продлится выставка до 17 июня 2017 года.

Иван Васильевич известен как яркий представитель тульских художников-граверов.

Ему принадлежит множество оригинальных эскизов декоративных украшений охотничьего оружия и великолепного их исполнения. За высокий художественный и технический уровень работ мастер многократно отмечен наградами самого высокого уровня на российских и международных выставках. Работы Щербино хранятся в ведущих музеях страны, а также в частных коллекциях.

Кроме художественного оформления оружия, талант Ивана Васильевича Щербино раскрылся в живописи, особенно в пейзажном жанре.

В экспозиции «Люблю я русскую природу» можно увидеть картины природы среднерусской полосы, отличающиеся лиричностью и тонкостью исполнения. На полотнах Иван Васильевич изобразил живописные уголки родного края. Все работы художника объединяет стремление к достоверной и поэтичной передаче живого, непосредственного восхищения красотой природы во всех её проявлениях.

Приглашаются посетители всех возрастов (0+).

Место проведения: Тула, проспект Ленина, 16.

Телефон для справок: 8 (4872) 36-18-85.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:50 +4
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