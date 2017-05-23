Молодым тулякам вручили жилищные сертификаты

Фото: tula.ru

В Туле прошла выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Сотрудники городской администрации вручили соответствующие документы 88 молодым тульским семьям.

Выдача сертификатов проходит в рамках региональной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Тулы, в списке на получение сертификатов на 2017 год значатся 182 семьи.

Социальная выплата может лишь частично компенсировать стоимость приобретаемого жилья – остальную часть суммы тулякам придётся выплачивать самостоятельно. Получить социальную выплату на жильё имеет право молодая семья, воспитывающая детей, предоставившая в городское управление по спорту и молодёжной политике необходимые документы. Ознакомиться с их перечнем можно здесь.