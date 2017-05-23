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Из-за шумного кондиционера суд приостановил работу ефремовского супермаркета

Из-за шумного кондиционера суд приостановил работу ефремовского супермаркета

Согласно заключению экспертов, уровень шума в жилом доме не соответствует установленным нормам.

В тульское Управление Роспотребнадзора обратились жители Ефремова с просьбой «наведаться» в супермаркет, расположенный на первом этаже одной из пятиэтажек города. По словам граждан, магазине очень шумно работает оборудование, и это мешает ефремовцам отдыхать.

Сотрудники ведомства провели выездные контрольно-надзорные мероприятия и выяснили, что владельцы магазина при эксплуатации производственных и общественных помещений грубо нарушают санитарно-эпидемиологическое законодательство.

В частности, согласно экспертному заключению, эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в жилой квартире и на прилегающей территории не соответствует требованиям санитарных норм. Решением судьи Ефремовского районного суда вынесено постановление о назначении административного наказания акционерному обществу «Дикси Юг» по ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности

В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении  и направлено для рассмотрения в Ефремовский районный суд. Решением судьи вынесено постановление об административном приостановлении деятельности – владельцам торговой точки запретили использовать промышленный кондиционер в течение 30 суток. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 0
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