Из-за шумного кондиционера суд приостановил работу ефремовского супермаркета

В тульское Управление Роспотребнадзора обратились жители Ефремова с просьбой «наведаться» в супермаркет, расположенный на первом этаже одной из пятиэтажек города. По словам граждан, магазине очень шумно работает оборудование, и это мешает ефремовцам отдыхать.

Сотрудники ведомства провели выездные контрольно-надзорные мероприятия и выяснили, что владельцы магазина при эксплуатации производственных и общественных помещений грубо нарушают санитарно-эпидемиологическое законодательство.

В частности, согласно экспертному заключению, эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в жилой квартире и на прилегающей территории не соответствует требованиям санитарных норм. Решением судьи Ефремовского районного суда вынесено постановление о назначении административного наказания акционерному обществу «Дикси Юг» по ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности

В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении и направлено для рассмотрения в Ефремовский районный суд. Решением судьи вынесено постановление об административном приостановлении деятельности – владельцам торговой точки запретили использовать промышленный кондиционер в течение 30 суток.