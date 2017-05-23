В Тульской области разыскивают пропавших пенсионеров
К поискам пропавших присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
В Новомосковске пропала 64-летняя Надежда Ивановна Железнова. Последний раз она выходила на связь 17 мая, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, полное телосложение, цвет глаз карий, волосы каштановые, до плеч.
Была одета: предположительно, светлая куртка и зеленый платок.
Особые приметы: хромота на левую ногу.
В поселке Горьковский Тёпло-Огарёвского района пропал 76-летний Борис Александрович Андреев. 21 мая мужчина ушел из дома на прогулку и не вернулся.
Может нуждаться в медицинской помощи!
Приметы: рост 180 см, телосложение плотное, волосы короткие седые.
Был одет: куртка серо-зеленая, темно-синее трико с белой полоской, коричневые кроссовки со шнурками, черная кепка, серая толстовка, рубашка в клетку, футболка с изображением Египта.
Особая примета: носит очки.
К поискам пропавших присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Если вам что-то известно о местонахождении Надежды Железновой и Бориса Андреева, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.