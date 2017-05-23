новости
новости
Регистрация
В Тульской области разыскивают пропавших пенсионеров

В Тульской области разыскивают пропавших пенсионеров

К поискам пропавших присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В Новомосковске пропала 64-летняя Надежда Ивановна Железнова. Последний раз она выходила на связь 17 мая, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, полное телосложение, цвет глаз карий, волосы каштановые, до плеч.

Была одета: предположительно, светлая куртка и зеленый платок.

Особые приметы: хромота на левую ногу.

В поселке Горьковский Тёпло-Огарёвского района пропал 76-летний Борис Александрович Андреев. 21 мая мужчина ушел из дома на прогулку и не вернулся.

Может нуждаться в медицинской помощи!

Приметы: рост 180 см, телосложение плотное, волосы короткие седые.

Был одет: куртка серо-зеленая, темно-синее трико с белой полоской, коричневые кроссовки со шнурками, черная кепка, серая толстовка, рубашка в клетку, футболка с изображением Египта.

Особая примета: носит очки.

К поискам пропавших присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Если вам что-то известно о местонахождении Надежды Железновой и Бориса Андреева, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:39 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
поиск пропавшихрозыскЛиза Алерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

27 мая в Туле пройдет праздник добрых дел «Белый цветок»
27 мая в Туле пройдет праздник добрых дел «Белый цветок»
Минтруд назвал сферы с самой высокой и низкой зарплатой
Минтруд назвал сферы с самой высокой и низкой зарплатой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.