В Тульской области разыскивают пропавших пенсионеров

В Новомосковске пропала 64-летняя Надежда Ивановна Железнова. Последний раз она выходила на связь 17 мая, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, полное телосложение, цвет глаз карий, волосы каштановые, до плеч.

Была одета: предположительно, светлая куртка и зеленый платок.

Особые приметы: хромота на левую ногу.

В поселке Горьковский Тёпло-Огарёвского района пропал 76-летний Борис Александрович Андреев. 21 мая мужчина ушел из дома на прогулку и не вернулся.

Может нуждаться в медицинской помощи!

Приметы: рост 180 см, телосложение плотное, волосы короткие седые.

Был одет: куртка серо-зеленая, темно-синее трико с белой полоской, коричневые кроссовки со шнурками, черная кепка, серая толстовка, рубашка в клетку, футболка с изображением Египта.

Особая примета: носит очки.

К поискам пропавших присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».