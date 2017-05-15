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В Центральном парке Тулы пройдет благотворительная акция «Белый цветок»

В Центральном парке Тулы пройдет благотворительная акция «Белый цветок»

Все средства, полученные от продажи сувениров, игр, журналов и эксклюзивных авторских изделий тульских мастеров, будут направлены на благотворительность.

27 мая в Туле состоится благотворительная акция «Белый цветок». В 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова развернется благотворительная ярмарка с участием и предпринимателей, организаций и частных лиц.

Туляки смогут приобрести различную продукцию, начиная от сувениров до хлебобулочных изделий, от игр и журналов для детей до эксклюзивных авторских изделий тульских мастеров.

Все средства, полученные от продажи, будут направлены на благотворительность.

Также гостей ждет концертная программа с участием артистов и творческих коллективов региона, мастер-классы, игровые зоны и интерактивные зоны для детей и взрослых.

В мероприятии примут участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, представители органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы РФ, депутаты Тульской областной Думы, представители общественности, дети и родители, нуждающиеся в поддержке, дети, которым была оказана помощь в 2016 году.

Справка

Праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок» был основан еще сто лет назад по воле Николая II. С 1911 года в России в рамках акции проводили благотворительные базары, работали буфеты, проходили концерты. Благотворительная акция долгое время объединяла людей в помощи нуждающимся.

В Тульской области акция, организованная Ассоциацией благотворителей «Белый цветок», уполномоченным по правам ребенка в Тульской области при поддержке правительства Тульской области, Тульской митрополии и Фонда Святителя Василия Великого, проходит уже во второй раз.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:25 0
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благотворительная акция Белый цветок

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