«Умницы и умники»: тульские школьники сразились за звание победителя

Фото Дмитрия Дзюбина

Очный тур шестой региональной олимпиады – этапа Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» состоялся 21 мая в музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое.

В нем приняли участие 54 учащихся из Тулы, Новомосковска, Алексина, Ефремова, Заокского, Суворовского, Узловского, Дубенского, Кимовского, Одоевского, Веневского, Каменского, Плавского, Тепло-Огаревского, Чернского и Щекинского районов. Все они – победители заочного тура эссе, в котором состязался 561 учащийся 10-х классов.

Алена Зуйкова – Участие в этой игре – это возможность, прежде всего, попробовать свои силы, узнать что-то новое. Это тот уникальный опыт, который нигде больше не получишь. Да и в общем, это довольно интересное событие, попасть сюда – дорогого стоит. Идя на эссе, я не думала, что пройду так далеко. Мне нравится изучать историю, это довольно интересно. Но на самом деле, я приняла участие в конкурсе эссе только потому, что мне нравится писать сочинения, поэтому написать его было несложно, – рассказала перед началом олимпиады Алена Зуйкова.

Соблюдая установленные традиции телепередачи, тему очного тура участники узнали ровно за месяц: «На страже русских рубежей Руси: 500-летие Тульского кремля, 780-летие от нашествия монголо-татар на Русь – Куликовская битва».

За тридцать дней ребятам предстояло внимательно изучить несколько десятков книг, множество интернет-ресурсов, пересмотреть документальные, исторические и художественные фильмы, чтобы суметь побороться за место в финале. Сами участники признались, что времени было в обрез, приходилось совмещать учебу с походами в библиотеки.

– Если вы сегодня будете выступать плохо, то это означает одно: я приехал не в Тульскую область, а в какую-то другую! Потому что вы все умники и умницы однозначно, – обратился к участникам олимпиады автор и ведущий телевизионной гуманитарной олимпиады Юрий Вяземский.

Корреспонденту Myslo Юрий Вяземский признался, что высоко ценит тульскую команду. А среди населенных пунктов нашего региона он особо выделил поселок Теплое.

– Тульская команда у меня на первом месте. Но есть некоторые нюансы: ребята из Тулы, бывает, выступают слабо. Но есть в Тульской области такой поселок Теплое – в нем живут исключительно умные люди, я бы даже сказал, что все умницы и умники Российской Федерации сосредоточены в поселке Теплое! Новомосковск – тоже отличный город. А Тула слабее может потому, что столица, пряников слишком много едят, – сказал он.

Что касается отводимого на подготовку времени, Юрий Вяземский пояснил: только самые упорные и настойчивые смогут подготовиться за отведенное время. Условия жесткие, как и конкуренция среди финалистов.

– Это не викторина, на вопросы которой могут ответить миллионы телезрителей. Это олимпиада, – сказал Вяземский. – Например, когда объявляется тема по «Зороастрийцы», то откуда миллионы неподготовленных телезрителей знают о том, кто это и сколько раз они обматывают вокруг талии пояс и, главное, для чего? Но как раз для того, чтобы познакомить телезрителя с различными областями культуры и истории, литературы и так далее, и задумывалась 25 лет назад наша передача. Мы даем темы за месяц, но темы очень обширные. Например, когда-то очень давно, темой полуфинала была «Любовь в мировой литературе», попробуйте подготовьтесь... Одного Толстого сколько надо прочитать! Неподготовленный тут не справится!

Чтение каждодневное, внимательное и разноплановое – это половина успеха. Без прочных энциклопедических знаний не получиться заработать звание Умника или Умницы.

– Это как в спорте: если хочешь выиграть на стометровке, нужно бегать, тренироваться. Если хотите победить в олимпиаде, нужно читать книги. И много!

– Нужно иметь хорошую память и, конечно, везение. Правда, на одном везении далеко не уедешь, важно, чтобы все эти факторы совпали, – резюмировал Юрий Вяземский.

Впервые Тульская область приняла участие в проведении регионального этапа всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» в 2012 году. Олимпиада пользуется большой популярностью у старшеклассников общеобразовательных учреждений региона. Ежегодно число её участников увеличивается.

Региональный этап проводится в два тура. 14 марта 2017 года состоялся заочный тур регионального этапа всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники» в форме конкурса эссе по теме: «1917-2017. Уроки столетия Тульского края».

Оксана Осташко – Олимпиада стала неотъемлемой частью в системе образования по работе с одаренными детьми. На сегодняшний день работа с одаренными детьми, которая на сегодняшний день сложилась в нашем педагогическом сообществе, уже немыслима без этой олимпиады, – подчеркнула министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Стоит отметить, что в сравнении с прошлыми годами Тула подтянулась и наверстала свое – абсолютным победителем финального агона стал учащийся Центра образования №1 Тулы Ярослав Свечников. Остальные получили грамоты, подтверждающие статус участников очного тура шестой региональной олимпиады – этапа Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники».

Финал телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» пройдет в июне.