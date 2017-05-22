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За выходные сотрудники ГИБДД задержали 40 нетрезвых водителей
Фото УГИБДД по Тульской области.

За выходные сотрудники ГИБДД задержали 40 нетрезвых водителей

По всем фактам составлены административные материалы.

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 40 водителей, которые находились за рулем пьяные. Из них 23 человека отказалось «подышать в трубочку». По всем фактам составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и просит не подвергать здоровье и жизни окружающих опасности.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей, а также не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде. Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий!

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:33 +1
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