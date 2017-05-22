Под Тулой пьяный водитель устроил смертельное ДТП с мотоциклом

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 мая в 21.45 на 123-м километре автодороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая» 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста» в состоянии алкогольного опьянения (1,071 мг/л), не выбрал безопасную дистанцию и врезался в мотоцикл Irbis. За рулем мотоцикла был 18-летний молодой человек, который не имел права на управление транспортными средствами.

Мотоциклиста с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение, а 15-летний пассажир мотосредства от полученных травм скончался на месте.

госавтоинспекция

Уважаемые родители! Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что мопеды, скутеры, мотоциклы — это самые незащищенные виды транспортных средств. Даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия.

Необходимо помнить и знать, что скутером или мопедом можно управлять только с 16 лет, при этом водитель данного транспортного средства обязан иметь при себе удостоверение на право управления категории «М». Управление мотоциклом разрешено с 18 лет, при этом водитель должен иметь удостоверение на право управления категории «А».