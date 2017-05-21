В ночь музеев тульский «шлем» посетили 14 000 человек

В течение дня и «Ночи музеев» туляки и гости города стали свидетелями оживших «исторических» событий.

С 20 на 21 мая в Туле прошла «Ночь музеев». Музей оружия развлекал посетителей, пожелавших провести субботнюю ночь в «шлеме», мастер-классами, концертной программой, тематическими экскурсиями по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».

В музее демонстрировали кинохронику, посвященную Октябрьской революции и династии Романовых.

А завершились музейные встречи праздничным светомузыкальным представлением, озарившим ночное небо над шлемом многоцветием огней.

А в Тульском кремле открыли два новых музея.