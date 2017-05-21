Сегодня дежурный по Туле Максим Щербаков

21 мая, в воскресенье, дежурит начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.

Дежурство Максиму Александровичу наверняка выпадет беспокойное: сегодня состоится матч со «Спартаком».

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.