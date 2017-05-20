Мобильный оператор Yota выплатит абонентам компенсацию 20 млн рублей

Федеральный мобильный оператор Yota объявил о размере компенсации. Пользователям, которые пострадали от сбоя в сети 19 мая, будет возмещено до 20 млн рублей.

Вчера части абонентам были недоступны голосовая связь, а также доступ в интернет из-за технических проблем с сетью. Авария коснулась жителей Столичного и Центрального регионов, а также Поволжья.

«Yota приносит извинения своим клиентам, которые столкнулись с проблемами при использовании услуг мобильного оператора. Последствия аварии были полностью ликвидированы. Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 млн рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом», - комментирует генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

В качестве компенсации мобильный оператор предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения абонентам мобильного оператора достаточно обратиться в службу поддержки.