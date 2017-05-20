новости
новости
Регистрация
Мобильный оператор Yota выплатит абонентам компенсацию 20 млн рублей

Мобильный оператор Yota выплатит абонентам компенсацию 20 млн рублей

В качестве компенсации компания предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период.

Федеральный мобильный оператор Yota объявил о размере компенсации. Пользователям, которые пострадали от сбоя в сети 19 мая, будет возмещено до 20 млн рублей.

Вчера части абонентам были недоступны голосовая связь, а также доступ в интернет из-за технических проблем с сетью. Авария коснулась жителей Столичного и Центрального регионов, а также Поволжья.

«Yota приносит извинения своим клиентам, которые столкнулись с проблемами при использовании услуг мобильного оператора. Последствия аварии были полностью ликвидированы. Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 млн рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом», - комментирует генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

В качестве компенсации мобильный оператор предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения абонентам мобильного оператора достаточно обратиться в службу поддержки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:05 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мобильная связьоператорYotaкомпенсациясбой

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

21 мая в Тульской области ожидается сильный ветер и гроза
21 мая в Тульской области ожидается сильный ветер и гроза
Туляк: «Предлагаю собрать книги для школьников из Чекалина!»
Туляк: «Предлагаю собрать книги для школьников из Чекалина!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.