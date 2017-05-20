21 мая в Тульской области ожидается сильный ветер и гроза

21 мая в нашем регионе объявят желтый уровень опасности из-за погоды. По данным синоптиков, в Тульской области ожидается сильный ветер и гроза.

В этот день ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит 17 градусов тепла, ночью — +10.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра:

Безопасные места. Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом. Если гроза застала вас в городе, спрячьтесь в магазин, подъезд или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий.

Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них.

В помещении следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники. Отключите внешние антенны и выключите из розетки радиоприёмники и телевизоры. Не забывайте: во время грозы недопустимо пользоваться электроприборами и сотовым телефоном.

Остерегайтесь опасных предметов. Нужно помнить, что удар молнии опасен не только тогда, когда гроза бьёт непосредственно в человека, но в предметы, находящиеся рядом. Поэтому не стоит прикасаться ко всему мокрому, железному, электрическому, потому что в такие вещи молния бьёт чаще всего.

Опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильные телефоны выключать.

При сильном ветре. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).