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Туляка осудят за кражу четырех курток

Туляка осудят за кражу четырех курток

По данным следствия, обвиняемый украл куртки с прилавка спортивного магазина в одном из торговых центров города.

18 мая заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительный акт в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Тулы. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Как установило следствие, 30 января 2017 года обвиняемый украл с прилавка магазина спорттоваров, расположенного в ТЦ, четыре спортивные куртки, причинив магазину материальный ущерб в размере 24 743 рубля.

Ущерб в ходе дознания возмещен частично путем изъятия одной похищенной куртки.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №66 Пролетарского района Тулы для рассмотрения по существу.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:25 +2
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