Фото из архива Myslo.
Погода на выходные в Тульской области: тепло и дождливо
В нашем регионе по-прежнему будет пасмурно.
Всю неделю в Тульской области шел дождь. К сожалению, в предстоящие выходные дни по-прежнему будет пасмурно и дождливо. 20 мая днем температура воздуха прогреется до +22 градусов, ночью ожидается +7.
21 мая, по прогнозам синоптиков, в дневное время будет 19 градусов выше нуля, ночью — 9 градусов тепла.
Не позволяйте погоде испортить настроение :) Обязательно прогуляйтесь в выходные! О самых интересных мероприятиях мы рассказали здесь.