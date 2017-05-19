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Погода на выходные в Тульской области: тепло и дождливо
Фото из архива Myslo.

Погода на выходные в Тульской области: тепло и дождливо

В нашем регионе по-прежнему будет пасмурно.

Всю неделю в Тульской области шел дождь. К сожалению, в предстоящие выходные дни по-прежнему будет пасмурно и дождливо. 20 мая днем температура воздуха прогреется до +22 градусов, ночью ожидается +7.

21 мая, по прогнозам синоптиков, в дневное время будет 19 градусов выше нуля, ночью — 9 градусов тепла.

 

Не позволяйте погоде испортить настроение :) Обязательно прогуляйтесь в выходные! О самых интересных мероприятиях мы рассказали здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:28 +2
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