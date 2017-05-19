новости
новости
Регистрация
Прокуратура Тулы обязала жилищников убрать с крыши дома... деревья!
Фото Дмитрия Дзюбина.

Прокуратура Тулы обязала жилищников убрать с крыши дома... деревья!

Тулячка полгода пыталась добиться ремонта кровли. Помогла только публикация на Myslo и вмешательство прокуратуры.

По факту публикации на MySlo статьи о женщине-инвалиде, который полгода не может добиться ремонта крыши, прокуратура Тулы провела проверку.

Любовь Чернуха – инвалид второй группы. Еще в 2014 году по медицинским показаниям ей ампутировали часть правой ноги. На протяжении двух лет Любовь Чернуха перенесла в общей сложности семь операций. По возвращении из больницы в июле 2016 года обнаружила, что в ее квартире на пятом этаже течет потолок, аккурат рядом с люстрой.

— Сначала это было маленькое пятно. Но когда осенью полили сильные дожди, пятно начало разрастаться, свет — мерцать. Звоню в управляющую компанию «Ваш Дом», в ЖЭУ — никакой реакции. Начал течь потолок и на кухне, и в ванной. Я до депутатов дозвонилась, осенью прислали бригаду, сделали вроде бы крышу, пришли, попросили подписать. Ну откуда я знаю, что они там, на крыше, сделали? Но протечки прекратились, — поясняет Любовь Александровна.

Проверка подтвердила, что в доме №24 по ул. Фрунзе крыша действительно протекает в комнате женщины и в помещении санузла. На крыше рубероид покрыт трещинами, разрушена кирпичная кладка чердака и растут деревья. Во 2 и 4 подъездах нарушено остекление. В продухах из подвального помещения отсутствуют решётки.

По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора ООО «УК «Ваш Дом» 19 мая прокуратурой Тулы внесено представление, с требованиями:

безотлагательно восстановить все конструктивные части дома, привести в норму температурно-влажностный режим, отремонтировать крышу и отчитаться о проделанной работе не позднее 29 мая.

В месячный срок принять конкретные меры по устранению указанных нарушений закона в части проведения текущего ремонта всего общедомового имущества МКД, а также закрыть вход на крышу дома.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных работников ООО «УК «Ваш Дом».

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц управляющей компании ООО «УК «Ваш Дом», сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Данный вопрос стоит на контроле прокуратуры Тулы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:18 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
управляющая компаниятекущая крыша

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каком уровне питание в тульских школах и больницах?
На каком уровне питание в тульских школах и больницах?
В Тульской области на сельского главу завели дело за махинации с землей
В Тульской области на сельского главу завели дело за махинации с землей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.