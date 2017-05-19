Прокуратура Тулы обязала жилищников убрать с крыши дома... деревья!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулячка полгода пыталась добиться ремонта кровли. Помогла только публикация на Myslo и вмешательство прокуратуры.

По факту публикации на MySlo статьи о женщине-инвалиде, который полгода не может добиться ремонта крыши, прокуратура Тулы провела проверку.

Любовь Чернуха – инвалид второй группы. Еще в 2014 году по медицинским показаниям ей ампутировали часть правой ноги. На протяжении двух лет Любовь Чернуха перенесла в общей сложности семь операций. По возвращении из больницы в июле 2016 года обнаружила, что в ее квартире на пятом этаже течет потолок, аккурат рядом с люстрой.

— Сначала это было маленькое пятно. Но когда осенью полили сильные дожди, пятно начало разрастаться, свет — мерцать. Звоню в управляющую компанию «Ваш Дом», в ЖЭУ — никакой реакции. Начал течь потолок и на кухне, и в ванной. Я до депутатов дозвонилась, осенью прислали бригаду, сделали вроде бы крышу, пришли, попросили подписать. Ну откуда я знаю, что они там, на крыше, сделали? Но протечки прекратились, — поясняет Любовь Александровна.

Проверка подтвердила, что в доме №24 по ул. Фрунзе крыша действительно протекает в комнате женщины и в помещении санузла. На крыше рубероид покрыт трещинами, разрушена кирпичная кладка чердака и растут деревья. Во 2 и 4 подъездах нарушено остекление. В продухах из подвального помещения отсутствуют решётки.

По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора ООО «УК «Ваш Дом» 19 мая прокуратурой Тулы внесено представление, с требованиями:

безотлагательно восстановить все конструктивные части дома, привести в норму температурно-влажностный режим, отремонтировать крышу и отчитаться о проделанной работе не позднее 29 мая.

В месячный срок принять конкретные меры по устранению указанных нарушений закона в части проведения текущего ремонта всего общедомового имущества МКД, а также закрыть вход на крышу дома.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных работников ООО «УК «Ваш Дом».

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц управляющей компании ООО «УК «Ваш Дом», сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Данный вопрос стоит на контроле прокуратуры Тулы.