В Тульской области на сельского главу завели дело за махинации с землей

По материалам УФСБ России по Тульской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы МО Малаховское Заокского района.

Он подозревается в превышении должностных полномочий – ч. 2 ст. 286 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемый изготавливал и подписывал постановления «О присвоении адреса» ряду земельных участков, расположенных в границах района. Участки большей площади были разделены на несколько новых и каждому присвоен адрес. Впоследствии это дало возможность произвести межевание участков меньшей площади и поставить их на государственный кадастровый учет.

В результате действий чиновника администрация Заокского района была лишена возможности распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не была разграничена.

Муниципальному образованию причинен ущерб, окончательная сумма которого будет установлена в ходе следствия.

В настоящее время следователями СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.