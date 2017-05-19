На тульских улицах продолжаются работы по благоустройству
Возле Щегловского монастыря уложили рулонный газон, а в сквере имени Пушкина посадили цветы.
В Туле проходят работы по благоустройству и уборке территории. Сегодня коммунальные бригады работали в Пролетарском районе Тулы. На территории Щегловского монастыря уложили рулонный газон.
В сквере им. А. С. Пушкина прошла посадка цветов, а на магистральных и второстепенных улицах была проведена механизированная и ручная уборка мусора.
Кроме того, сотрудниками главного управления по Пролетарскому территориальному округу совместно с управлением по административно-техническому надзору были проведены мероприятия по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов. С нескольких улиц были вывезены не соответствующие нормам палатки.
Также специалисты «Сервисного центра города Тулы» продолжили работы по очистке от мусора территорий Горняцкого и Смоленского кладбищ.