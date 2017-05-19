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На тульских улицах продолжаются работы по благоустройству
Фото: tula.ru

На тульских улицах продолжаются работы по благоустройству

Возле Щегловского монастыря уложили рулонный газон, а в сквере имени Пушкина посадили цветы.

В Туле проходят работы по благоустройству и уборке территории. Сегодня коммунальные бригады работали в Пролетарском районе Тулы. На территории Щегловского монастыря уложили рулонный газон.

В сквере им. А. С. Пушкина прошла посадка цветов, а на магистральных и второстепенных улицах была проведена механизированная и ручная уборка мусора.

Кроме того, сотрудниками главного управления по Пролетарскому территориальному округу совместно с управлением по административно-техническому надзору были проведены мероприятия по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов. С нескольких улиц были вывезены не соответствующие нормам палатки.

Также специалисты «Сервисного центра города Тулы» продолжили работы по очистке от мусора территорий Горняцкого и Смоленского кладбищ.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:20 +2
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