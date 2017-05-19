Тулячку осудят за фиктивную регистрацию 110 мигрантов

Фото: gazeta19.ru

Женщине грозит крупный штраф, либо принудительные работы на срок до трёх лет.

Отделом дознания УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Пролетарского района. Она подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по предварительным данным, за полтора месяца тулячка умышленно внесла 110 подписей в бланки уведомлений о прибытии на место пребывания граждан Узбекистана, Азербайджана и Украины.

Следователи считают, что владелица квартиры предоставлять мигрантам жильё не собиралась. Ход расследования уголовного дела прокуратура Тульской области взяла на контроль. Женщине грозит штраф до полумиллиона рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.