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В преддверии пляжного сезона спасатели обследуют тульские водоёмы
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В преддверии пляжного сезона спасатели обследуют тульские водоёмы

Водолазы осматривают водоёмы, очищают их от древесных коряг, мусора и опасных предметов.

В Тульской области идет подготовка к летнему купальному сезону. Официально разрешенные для купания места уже оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха на воде. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, дно водоемов в местах массового скопления людей предварительно тщательно обследуется и очищается от мусора и опасных предметов.

Работы по обследованию и очистке дна уже прошли в Центральном парке Тулы. Предметов, представляющих угрозу для отдыхающих, водолазы не обнаружили.

До открытия купального сезона планируется обследовать и очистить еще ряд акваторий. К лету все водолазные работы по подготовке пляжных водоемов на территории Тульской области будут завершены.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:20 +1
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