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Сотрудник тульского НПО «Стрела» пойдет под суд за неосторожное убийство

Сотрудник тульского НПО «Стрела» пойдет под суд за неосторожное убийство

Пострадавший мужчина скончался в больнице.

Заместитель Тульского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Ясногорска. Он обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
 
В ходе предварительного следствия установлено, что 13 февраля электромонтер ПАО «НПО «Стрела» на третьем этаже одного из зданий предприятия демонтировал металлический распределительный электрический ящик, а затем выбросил его из окна.
 
Ящик свалился на голову другому сотруднику предприятия, который в этот момент работал под окнами здания.
 
Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Через несколько дней он умер в больнице.
 
Уголовное дело направлено в Зареченский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:09 0
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