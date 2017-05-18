Сотрудник тульского НПО «Стрела» пойдет под суд за неосторожное убийство

Заместитель Тульского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Ясногорска. Он обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ходе предварительного следствия установлено , что 13 февраля электромонтер ПАО «НПО «Стрела» на третьем этаже одного из зданий предприятия демонтировал металлический распределительный электрический ящик, а затем выбросил его из окна.

Ящик свалился на голову другому сотруднику предприятия, который в этот момент работал под окнами здания.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Через несколько дней он умер в больнице.

Уголовное дело направлено в Зареченский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.